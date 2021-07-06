В Челябинске сотрудники МЧС спасли девочку от падения из окна

Малышка осталась дома одна

Сегодня, 6 июля, специалисты МЧС выехали к дому на Краснопольском проспекте и спасли девочку из квартиры пятого этажа. Малышка стояла на подоконнике и пыталась открыть окно, которое мама оставила в режиме проветривания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного от очевидцев. Местные жители увидели маленькую девочку, стоящую на подоконнике пятого этажа. Она плакала и пыталась открыть окно.

«Прибыв к месту вызова, сотрудники 11-й пожарно-спасательной части Челябинского гарнизона в считаные минуты развернули технику, поднялись к пятому этажу и, открыв вторую половину окна, спустили ребенка на землю», — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Во время операции помощник начальника караула Николай Привалов и командир отделения Александр Рычков разговаривали с девочкой, успокаивали ее.

После того как ребенка эвакуировали, пришла мама девочки. Теперь полиция проведет проверку.

В МЧС еще раз напоминают родителям о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

Накануне, 5 июля, пожарные спасли двух маленьких девочек, которые оказались одни дома во время пожара в соседней квартире.

19 июня специалисты МЧС предотвратили падение из окна двоих детей. Малыши играли на подоконнике, когда их пьяная мать спала.