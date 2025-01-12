В Челябинске сотрудники МЧС помогли ребенку, оказавшемуся в затопленной кипятком квартире

ЧП произошло в тот момент, когда родители ненадолго отлучились

Сегодня, 12 января, в Челябинске в квартире дома по улице Кузнецова прорвало трубу с кипятком. В момент ЧП в помещении находился ребенок восьми лет. Он, не растерявшись, вышел на балкон и начал звать на помощь. Очевидцы вызвали спасателей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«С помощью высотной техники челябинские спасатели проникли в квартиру через балкон и перекрыли подачу воды. Мальчик не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

Позже выяснилось, что родители оставили ребенка одного ненадолго, но именно в этот момент произошло ЧП.

Спасатели призывают взрослых, оставляющих детей одних дома, убедиться, что им ничто не угрожает. Также важно научить ребенка справляться с нештатными ситуациями.