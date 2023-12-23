В Челябинске сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в автосервисе

Пострадавших нет

Вечером 22 декабря в Челябинске на улице Стекольной произошел пожар в автосервисе. Прибывшие спасатели вытащили из помещения девять газовых баллонов и ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на место, спасатели обнаружили горение кровли и внутри автосервиса. Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров. Эвакуировав газовые баллоны, сотрудники МЧС принялись ликвидировать возгорание.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.

Ранее пожар в автосервисе произошел на улице Артиллерийской. Из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на соседние строения. Благодаря оперативным действиям пожарных распространения огня удалось избежать, пострадавших нет.