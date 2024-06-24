В Челябинске сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров из затопленного ПАЗа

Организованы два спасательных рейса

На улице Хохрякова в Челябинске из-за ливня пассажирский ПАЗ совершил вынужденную остановку, но люди не смогли выбраться из маршрутки, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось накануне, 23 июня.

«Челябинские пожарные организовали два рейса и доставили восемь взрослых и ребенка на сушу на служебном автомобиле», — рассказали в ведомстве.

В Челябинске и его округе 23 июня прошел сильный дождь. В считанные минуты затопило улицы, тротуары и дворы. Челябинцы показали, как выглядел город в этот вечер.