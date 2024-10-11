Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали заместителя главного врача станции переливания крови Андрея Симбирякова, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Андрея Симбирякова обвиняют в получении взяток за заключение контрактов между учреждением и предпринимателем, осуществлявшим поставку медицинских изделий и оборудования.

«Оперативниками установлено, что позиции, по которым заключались контракты, не соответствовали предъявляемым требованиям по качеству, техническим характеристикам и самой цене», — прокомментировали в ведомстве.
В СУ СКР по региону возбуждены уголовные дела о получении и даче взятки (статьи 290 УК РФ, 291 УК РФ).