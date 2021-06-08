В Челябинске сотрудники ГИБДД начали увозить самокаты на штрафстоянку

Транспорт паркуют на тротуарах с нарушениями

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Госавтоинспекция Челябинска усиливает контроль за электросамокатами, которые припаркованы на тротуарах и остановках с нарушением правил стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Сотрудники дорожной полиции эвакуируют неверно припаркованные транспортные средства на штрафстоянку.

«В соответствии с Правилами дорожного движения, устройства, оборудованные электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 250 ватт или развивающие максимальную скорость более 50 километров в час, относятся к мототранспортным средствам. Для управления такими самокатами нужно водительское удостоверение», — напомнили в городской ГИБДД.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске не хватает развитой инфраструктуры для развития электротранспорта.