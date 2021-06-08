Госавтоинспекция Челябинска усиливает контроль за электросамокатами, которые припаркованы на тротуарах и остановках с нарушением правил стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
Сотрудники дорожной полиции эвакуируют неверно припаркованные транспортные средства на штрафстоянку.
«В соответствии с Правилами дорожного движения, устройства, оборудованные электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 250 ватт или развивающие максимальную скорость более 50 километров в час, относятся к мототранспортным средствам. Для управления такими самокатами нужно водительское удостоверение», — напомнили в городской ГИБДД.
Как ранее писал наш сайт, в Челябинске не хватает развитой инфраструктуры для развития электротранспорта.