В Челябинске сотрудники ГАИ остановили любителя «тонировки»

Водителю иномарки грозит арест до 15 суток

В Челябинске экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования по улице Горького, 16, остановил автомобиль Шкода, на котором установлены тонированные стекла. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В ходе проверки выявлено, что водитель, владеющий автомобилем «Шкода», ранее привлекался по данному нарушению, за что был привлечен к административной ответственности. Так как водитель отказался устранить нарушение на месте, ему вручили «требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения».

Но водитель продолжил движение на автомобиле с тонировкой, в связи с чем в отношении него был составлен административный материал за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Законом предусмотрено наказание вплоть до ареста на 15 суток либо штраф от 2000 до 4000 рублей, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускаемость передних стекол должна быть не менее 70%.