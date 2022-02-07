В Челябинске сотрудники ГАИ изъяли 65 свертков героина

Наркотик нашли во время проверки документов и досмотра

В Челябинской области завели уголовное дело, после того как сотрудники ГАИ нашли в салоне авто 65 свертков героина. Находку обнаружили еще 21 января 2021 года после досмотра авто во время проверки документов. двух граждан ближнего зарубежья доставили в отдел полиции для разбирательств. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.



Экспертиза показала, что в свертках находился героин. В центральном отделе полиции завели уголовное дело.

Как сообщают в Госавтоинспекции, подозреваемых в обороте наркотиков задерживают почти каждый день. Только за январь 2022 года инспекторы ГИБДД пресекли 34 преступления.

Напомним, ранее в области задержали мужчину с 125 свертками мефедрона, а в Троицком районе обнаружили завод по производства синтетического наркотика и изъяли 45 килограммов вещества.