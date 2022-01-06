В Челябинске сотрудники ЧОП задержали стрелявшего в водителя пассажира маршрутки

Конфликт произошел из-за украденной выручки

Сотрудники челябинского ЧОП «Варяг» накануне, 5 января, задержали мужчину, открывшего стрельбу по водителю маршрутки из пневматического пистолета. Инцидент произошел перед одним из охраняемых «Варягом» супермаркетов в поселке Чурилово, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЧОП.



По информации частных охранников, пассажир уснул в маршрутке в результате, незамеченный водителем, остался в салоне, когда все остальные клиенты покинули его. Таксист приехал домой на обед, припарковал машину и ушел в квартиру. Проснувшийся же пассажир, обнаружив, что остался один в микроавтобусе, вытащил всю выручку и, вскрыв дверь, попытался сбежать.

Сработала сигнализация, водитель маршрутки, выглянув в окно, увидел выскакивающего из его автомобиля незнакомца и бросился в погоню. Между мужчинами завязалась драка, в процессе которой «проснувшийся» схватился за пневматический пистолет и выстрелил в водителя. Все происходило на глазах персонала супермаркета, и администратор магазина вызвала охрану.

Подоспевшие «варяги» скрутили злоумышленника и передали правоохранительным органам.

Действия участников конфликта и сотрудников ЧОПа проверяются оперативниками УМВД по Челябинску.