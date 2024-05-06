В Челябинске сотрудники банка помогли женщине сохранить более полумиллиона рублей

Пенсионерка пыталась снять деньги под влиянием мошенников

В Челябинске сотрудница одного из отделений Сбербанка помогла пожилой женщине сохранить более 500 тысяч рублей и не перевести их на счета мошенников, сообщает пресс-служба челябинского отделения Сбербанка.

Пенсионерка хотела снять со своего вклада 570 тысяч рублей. Женщина нервничала, и у сотрудницы банка возникли подозрения, что она находится под влиянием злоумышленников. Та призналась, что с ней связались неизвестные и предложили разместить сбережения в их компании.

«Мы уже не раз отмечали работу сотрудников Сбербанка, которые помогают предотвратить хищение средств. За 2023 год сотрудники челябинских банков спасли от мошенников 40 миллионов рублей. Мы призываем граждан быть внимательными, никогда и никому не называть данные своих банковских карт», — отметил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД России Мурат Куштаев.