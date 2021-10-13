В Челябинске сотрудника вуза задержали по подозрению в получении взятки

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из отделов Уральского государственного университета физической культуры. Его подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в сумме более 100 тысяч рублей от директора коммерческой организации за подписание акта выполненных работ. Фактически они не были завершены. Преступление было совершено в декабре прошлого года.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).