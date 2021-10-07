В Челябинске сотрудника РЖД отправили под стражу по делу о получении взятки

Также задержан подозреваемый в подкупе коммерсант

Сегодня, 7 октября, челябинский суд отправил под стражу сотрудника Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству филиала АО «РЖД». Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 34-летний челябинец работал инспектором по контролю за качеством строительно-монтажных работ в Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству — филиале ОАО «Российские железные дороги».

За определенные услуги и подарки он проявлял лояльность и обеспечивал приемку выполненных подрядчиком работ без нареканий и замечаний. Фигурантом дела стал и региональный представитель московской компании «ГидроСпецПром», который и оказывал услуги: отремонтировал дом инспектора и укомплектовал его бытовой техникой. Он также задержан.

В отношении сотрудника РЖД было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Коммерсант также привлечен к уголовной ответственности по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).