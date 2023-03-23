В Челябинске сотрудника Ростехнадзора отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, Дмитрий Горбачев причинил ущерб бюджету на сумму 50 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу на два месяца заместителя начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ), сообщает источник Первого областного информагентства.

Горбачева задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области.

По предварительным данным, сотрудник Ростехнадзора подписал заключение о соответствии всем требованиям отремонтированного участка трассы М-5 «Урал». Выяснилось, что работы провели с нарушениями.

«На время следствия Дмитрий Горбачев отправлен в СИЗО до 14 мая», — сообщил источник.

Дело Горбачева связано со сговором уже осужденного на 9 лет депутата и бизнесмена Армана Аракеляна. Суд установил, что Аракелян в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор «Южный Урал», обслуживающего федеральные автомобильные дороги, передал ноутбуки стоимостью свыше 185 тысяч рублей должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов сведений о нарушениях на объектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог Челябинской области.

Кроме того, в ноябре 2019 года лично передал взятку в сумме 500 тыс. рублей должностному лицу ФКУ Упрдор «Южный Урал» за принятие невыполненных работ по государственным контрактам и неприменение мер ответственности к возглавляемой организации.

Арман Аракелян является директором одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп». Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является его отец Эдик Аракелян, 30% компании принадлежит Павлу Воронову. В общей сложности с 2013 года организация получила 40 контрактов на 5 млрд рублей.

Наибольшую долю дорожного рынка «Дорстройгрупп» занимала в 2019 году. Тогда компания выиграла 11 контрактов на общую сумму 2,7 млрд рублей. В 2020 году организация заключила договоры на ремонт улицы Молодогвардейцев (37,6 млн рублей) и улицы Татищева (189,6 млн рублей). Также подрядчик ремонтировал дороги в Курганской области (35,2 млн рублей) и строил дорогу в Шаголе (622,7 млн рублей). В 2019 году выручка «Дорстройгрупп» составила 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Дорстройгрупп» заключила с комитетом дорожного хозяйства Челябинска три контракта на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму более 350 млн рублей.

Принадлежащая семье Аракеляна компания «Дорстройтех-лизинг» осенью 2021 года оказалась в центре скандала из-за некачественно уложенной тактильной плитки на северо-западе Челябинска. Прокуратура после проверки внесла представление мэру Наталье Котовой из-за некачественной работы подрядчика.

По данным Rusprofile, «Дорстройгрупп» в общей сложности заключила 40 госконтрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.