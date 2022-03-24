В Челябинске сотрудника предприятия задержали по подозрению в получении взяток от подчиненных

Начальник участка цеха, по версии следствия, получил более миллиона рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника одного их цехов челябинского промышленного предприятия. Его подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, сотрудник получил взятки на сумму более миллиона рублей от работников предприятия за утверждение объема работ, значительно превышающего фактическое.

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении начальника цеха возбуждено уголовное дело по частям 3, 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).