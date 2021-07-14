В Челябинске сотрудника полиции задержали по подозрению в педофилии

Мужчину уволили из органов

В Челябинске задержали сотрудника дежурной части Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Его подозревают в попытке изнасилования двух девочек. Мужчину уже уволили из органов. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Уральской транспортной полиции.

По предварительным данным, во время отдыха на природе полицейский приставал к девочкам 10 и 12 лет. Девочки испугались, убежали и рассказали о случившемся родителям. Теперь полицейского подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Проводится служебная проверка. На данный момент сотрудник, порочащий честь и достоинство, уволен из органов внутренних дел и в дальнейшем понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Кроме того, по результатам проверки будет дана принципиальная оценка роли руководителей линейного подразделения в организации работы с личным составом, непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Мужчина задержан. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области ситуацию прокомментируют позднее.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о том, как уберечь детей от педофилов и что делать, если мальчик или девочка все-таки стали жертвами преступления.