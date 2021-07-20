В Челябинске сотрудника пенсионного фонда Рудольфа Зайцева подозревают в получении взятки

Возбуждено уголовное дело

Сотрудника административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфа Зайцева задержали по подозрению в получении взятки. Ему должны избрать меру пресечения. Об этом сегодня, 20 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.

По предварительным данным, Зайцев проходит вторым подозреваемым по делу о взятке от ЧОП. Показания против него дал Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест.

В отношении Рудольфа Зацева было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«По ходатайству следователя подозреваемому продлили срок задержания до 22 июля. Затем ему должны избрать меру пресечения», — сообщили в пресс-службе суда.

После задержания Орехова в СМИ появилась информация о прошедших обысках у начальника управления Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. В пресс-службе ПФР частично опровергли информацию, заявив, что на рабочем месте обысков не было.