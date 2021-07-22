В Челябинске сотрудника Пенсионного фонда отправили под домашний арест по делу о взятке

Мера пресечения Рудольфу Зайцеву избрана на два месяца

Сегодня, 22 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения сотруднику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Рудольфа Зайцева задержали в Калининграде и доставили в Челябинск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Зайцев проходит вторым подозреваемым по делу о взятке от ЧОП. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест.



Сегодня Тракторозаводский районный суд отправил его под домашний арест на два месяца — до 17 сентября.

После задержания Орехова в СМИ появилась информация о прошедших обысках у начальника управления Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. В пресс-службе ПФР частично опровергли информацию, заявив, что на рабочем месте обысков не было.

