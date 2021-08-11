В Челябинске сотрудника крупного предприятия отправили в колонию за коммерческий подкуп

Осужденный выплатит штраф в 9 миллионов рублей

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении технического директора фирмы «Донкарб Графит» Анатолия Плотникова. Он признан виновным в коммерческом подкупе. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Установлено, виновный в период с 2018 по 2020 годы получил от представителей организаций-подрядчиков, выполнявших работы по заключенным с фирмой договорам, незаконное вознаграждение в сумме более 8 млн рублей за обеспечение своевременного приема и оплаты за работу.

В отношении Анатолия Плотникова были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 7, части 8 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

«Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 9 млн рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.