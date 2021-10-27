В Челябинске сотрудника компании сотовой связи подозревают в сливе данных абонентов

По версии следствия, мужчина передал сведения за вознаграждение

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника офиса компании сотовой связи. Его подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в СУ СК по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый, работая в торговом офисе сотовой компании в Челябинске, получил доступ к данным абонентов. Мужчина скопировал личные анкеты клиентов компании и передал эти сведения заинтересованному лицу за 16 тысяч рублей.

«В отношении сотрудника компании было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ („Неправомерный доступ к компьютерной информации“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.