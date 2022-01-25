В Челябинске сотрудника ГИБДД, устроившего смертельную аварию на «Лексусе», отправили в СИЗО

Решается вопрос о предъявлении обвинения

Сотрудника ГИБДД, который устроил смертельное ДТП на трассе Тюбук — Кыштым, отправили в СИЗО. Об этом сегодня, 25 января, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — сообщил старший помощник руководителя областного СУ СКР Владимир Шишков.

Напомним, авария случилась ночью 23 января. 39-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся лоб в лоб с автомобилем «Ниссан». В результате столкновения погиб 41-летний водитель встречной машины. За рулем автомобиля «Лексус» находился сотрудник ГИБДД УМВД по Челябинску. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»). Полицейского заключили в изолятор временного содержания. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Начальник ГУ МВД по области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки.