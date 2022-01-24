В Челябинске задержали сотрудника ГИБДД, устроившего смертельную аварию на «Лексусе»

Начальник ГУ МВД РФ по региону Михаил Скоков поставил на личный контроль проведение проверки транспортной дисциплины

На 41-м километре автодороги Тюбук — Кыштым 39-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся лоб в лоб с автомобилем «Ниссан». В результате столкновения погиб 41-летний водитель встречной машины. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась ночью 23 января. За рулем автомобиля «Лексус» находился сотрудник ГИБДД УМВД по Челябинску. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»). Полицейского заключили в изолятор временного содержания. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Начальник ГУ МВД по области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки.

Сотрудник понесет наказание и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

«Генерал потребовал организовать масштабные проверки соблюдения транспортной дисциплины сотрудниками органов. Михаил Скоков неоднократно озвучивал свою принципиальную позицию — сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в полиции», — комментируют в региональном ГУ МВД.