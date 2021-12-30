В Челябинске сотрудника «Фортума» осудили за коммерческий подкуп

Шавкату Хакназарову назначили крупный штраф и условный срок

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении начальника участка цеха ТЭЦ-4 Шавката Хакназарова. Он признан виновным в коммерческом подкупе. Об этом сегодня, 30 декабря, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.Судом установлено, что начальник участка челябинской ТЭЦ-4 (входит в филиал «Энергосистема Урал» ПАО «Фортум») весной 2021 года потребовал у директора коммерческой фирмы деньги за подписание актов о приемке услуг по техобслуживанию и ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. В противном случае обвиняемый угрожал внести компанию в черный список за неисполнение контракта.

19 мая сотрудник «Фортума» получил от жертвы 240 тысяч рублей, всего же он заработал на угрозах более 1,8 миллиона. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», фактически работы, за которые вымогатель расписывался в актах, выполнены не были.

«Хакназарову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 4 года и 6 месяцев. А также осужденному назначен штраф в 1,8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе Центрального райсуда.

