В Челябинске сотрудника дорожной больницы осудили за коммерческий подкуп

Виновный получил более 300 тысяч рублей

Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику отдела информационных технологий Дорожной клинической больницы. Он признан виновным в коммерческом подкупе (пункт «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Судом установлено, что мужчина с июня по декабрь 2019 года получил от представителя коммерческой организации более 300 тысяч рублей. В обмен осужденный содействовал в заключении больницей договоров, подтверждающих исполнение обязательств.

«Виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно», — рассказали в ведомстве.

В адрес руководства железнодорожной больницы направили представление об устранении причин подобных преступлений.