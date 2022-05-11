Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику отдела информационных технологий Дорожной клинической больницы. Он признан виновным в коммерческом подкупе (пункт «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Судом установлено, что мужчина с июня по декабрь 2019 года получил от представителя коммерческой организации более 300 тысяч рублей. В обмен осужденный содействовал в заключении больницей договоров, подтверждающих исполнение обязательств.
«Виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно», — рассказали в ведомстве.
В адрес руководства железнодорожной больницы направили представление об устранении причин подобных преступлений.