В Челябинске сотрудника банка заподозрили в сливе данных клиентов

Работник получил за сведения не менее 140 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника банка. Его подозревают в разглашении сведений клиентов. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, работник финансовой организации, имея доступ к персональным данным клиентов, передал заинтересованному лицу сведения о более чем 100 человеках. Подозреваемый получил за это не менее 140 тысяч рублей. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности»).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летней сотрудницы банка. Ее обвиняют в мошенничестве с кредитами.