В Челябинске сотрудник Росгвардии обвиняется в получении крупной взятки от бизнеса

По версии СК, инспектор за взятку ускорял выдачу разрешений, предупреждал о проверках и не составлял протоколы о нарушениях

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону. Он подозревается в получении взятки в крупном размере, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По версии следствия, с февраля 2024 года по март текущего года фигурант получал от руководителя группы охранных предприятий денежные средства частями. Общая сумма незаконного вознаграждения составила не менее 295 тысяч рублей.

В обмен на это росгвардеец, курирующий вопросы лицензирования частной охранной деятельности, обеспечивал бизнесмену ряд преференций. В частности, ускорял процесс получения разрешений, заранее предупреждал о плановых и внеплановых проверках, не принимал мер к привлечению подконтрольных организаций к административной ответственности, не составлял протоколы при выявлении нарушений, а также предоставлял информацию о деятельности других охранных предприятий.

В настоящее время следователи СК России провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и избрании меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые выявили противоправное деяние. Расследование продолжается, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.