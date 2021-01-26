В Челябинске сотрудник ДПС попался на «закладке»

Полицейский подозревается в незаконном приобретении наркотика

В Челябинске задержан сотрудник ДПС. Правоохранителя подозревают в незаконном приобретении наркотических средств.

Вечером 17 января около одного из домов Металлургического района подозреваемого задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Полицейский приобретал наркотик из «закладки».

«Подозреваемый признал вину в совершении преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.