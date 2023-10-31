В Челябинске сотрудник частного цеха украл фрезы на миллион рублей и продал в Кургане

Обвиняемый реализовал имущество компании за 350 тысяч рублей

В Челябинске полицейские задержали оператора станка частного предприятия на Свердловском проспекте. Мужчину обвиняют в краже металлических инструментов, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, мужчина находился на производстве в ночную смену и заметил незапертую дверь цеха другой организации. Обвиняемый проник туда и вывез металлические фрезы от оборудования с числовым программным обеспечением. Владелец фирмы наутро заявил о хищении в полицию.

«По подозрению в краже задержали 27-летнего рабочего. Он разместил объявление о продаже украденных фрез и нашел покупателя в Кургане. Деньги потратил на личные нужды», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

В отношении ранее не судимого мужчины возбудили дело о краже (статья 158 УК РФ).