В Челябинске сотрудник архитектурного МУП пойдет под суд за взятку

Обвиняемый получил деньги за подписание акта выполненных работ





Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу начальника отдела Архитектурно-планировочного центра. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сегодня, 17 мая, сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

По данным следствия, обвиняемый в июле 2020 года получил взятку в размере 35 тысяч рублей от ИП за подписание актов выполненных работ.

«После получения денег сотрудник МУПа поспособствовал сдаче подготовленных материалов в муниципальный картографо-геодезический фонд управления архитектурно-градостроительного проектирования для размещения сведений о проведенных инженерно-геодезических работах», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Своими действиями начальник отдела нанес ущерб Архитектурно-планировочному центру — учреждение недополучило доход в сумме 640 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за совершение заведомо незаконных действий»).

Городская прокуратура направила обвинительное заключение по делу в Центральный райсуд. Имущество обвиняемого на сумму 2,4 миллиона рублей арестовано.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного энергетика муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» Дениса Бабухина. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере за покровительство при заключении муниципальных контрактов на монтаж наружного освещения в городе.