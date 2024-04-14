В Челябинске сортировочный центр OZON проверили на наличие нелегалов

Полиция провела рейд в поисках иностранных рабочих

Полиция Челябинска продолжает проводить рейды в гостиницах, общежитиях, хостелах, на рынках, стройках и в других местах скопления иностранных рабочих. Сегодня проверили сортировочный центр известного маркетплейса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отдел полиции доставлены восемь человек для проверки законности нахождения на территории Российской Федерации. А приобретшим российское гражданство четырем уроженцам ближнего зарубежья вручены повестки о явке в военкомат», — рассказали в пресс-службе.

По данным собственного источника ИА «Первое областное», рейд проводили в сортировочном центре OZON.