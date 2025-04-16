В Челябинске солдата отправили в колонию за самоволку

Ранее военнослужащего приговорили к принудительным работам

Солдат, не вернувшийся в часть после отпуска год назад, приговорен Челябинским гарнизонным военным судом к шести годам лишения свободы в колонии, сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий, ушедший в отпуск в марте 2024 года и не вернувшийся в часть к середине апреля, признан виновным по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части) и приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

«Учитывая предыдущее осуждение за неисполнение принудительных работ и лишение права управления автомобилем, суд назначил ему окончательное наказание в виде шести лет заключения в исправительной колонии», — прокомментировали в суде.