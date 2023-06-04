В Челябинске собаку выбросили из окна третьего этажа

Спустя некоторое время животное скончалось

В Челябинске местная жительница выбросила собаку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Животное скончалось в ветеринарной клинике. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Информацию о жестоком обращении с животным разместили в одном из городских пабликов. Местная жительница написала, что стала свидетелем того, как 31 мая в ночное время женщина выбросила той-терьера с третьего этажа квартиры, расположенной в доме № 5а по улице Островского. Собаку она завернула в пакет.

«К сожалению, собаку спасти не удалось. Она скончалась в ветеринарной клинике, расположенной по проспекту Победы. Мной написано заявление в полицию»,— цитируют слова местной жительницы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что заявление поступило в отдел полиции «Курчатовский» 2 июня.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в ведомстве.