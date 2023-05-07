В Челябинске собака покусала врача, пришедшего на вызов на дом

Челябинцам напомнили о необходимости изолировать животных во время медосмотра

В Челябинске педиатра детской поликлиники № 8 им. А. Невского на вызове покусала собака. Главврач поликлиники Антон Рыжий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фото раны сотрудницы медучреждения.

«Нашего доктора покусала собака в доме пациента. Врач умела обращаться с животными»,— написал Антон Рыжий.

Также он отметил, что вместе с пострадавшей они будут думать над компенсацией.

На странице поликлиники отметили, что это уже не первый случай, когда домашние питомцы пациентов набрасываются на врачей. В медучреждении напомнили, что животное при виде незнакомого человека может начать вести себя агрессивно, защищая свою территорию. Кроме того, у врача может быть аллергия на собак или кошек.

«В случае, если животное нанесло серьезный вред здоровью, врач имеет право, как любой гражданин, выяснять отношения с хозяином животного в судебном порядке»,— напомнили в поликлинике.

Пациентов, которые вызывают врачей на дом, призвали изолировать животных на время осмотра медиком больного.