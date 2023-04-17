В Челябинске сняли с рейса 17‑летнюю школьницу, которая собиралась поступить в московский вуз

Девушка отправилась на дни открытых дверей в столичных университетах

Транспортные полицейский в аэропорту Челябинска сняли с рейса 17-летнюю пассажирку из Магнитогорска. Девушка самостоятельно купила билет, чтобы попасть в столичные вузы. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

В полицию обратился отец школьницы, когда дочь самовольно ушла из дома и не отвечала на звонки родителей. Оказалось, что девушка оформила билет на самолет из Челябинска в Москву. Вечером 14 апреля несовершеннолетняя добралась из Магнитогорска в областной центр на автобусе.

«Несовершеннолетнюю стражи порядка сняли с рейса и доставили в служебное помещение транспортной полиции. Со слов школьницы, в Москве она планировала посетить дни открытых дверей в нескольких вузах», — сообщили в ведомстве.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Олеся Седова провела с подростком профилактическую беседу и передала законным представителям.