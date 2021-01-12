В Челябинске снова зафиксированы девятибалльные пробки

В центре города - ряд ДТП на основных транспортных артериях

Сервис Яндекс. Пробки фиксирует в центре и на северо-западе Челябинска серьезные пробки. Затруднение движения оценивается в девять баллов, скорость движения по большинству улиц не превышает 15-20 километров в час. Особенно сложная ситуация в Центральном районе и на границе с Советским: здесь на 18-30 местного времени отмечено сразу семь дорожно-транспортных происшествий, которые и привели к заторам и практически парализации транспортных потоков.



Затруднен проезд по проспекту Ленина от улицы Танкистов до самого ЮУрГУ, Свердловский проспект стоит от Труда и на юг, кроме того, парализовано движение на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. Улицы Энгельса и Цвиллинга стоят от улицы Труда и до проспекта Ленина и далее на юг. Заторы отмечены на отдельных участках улицы Братьев Кашириных, стоят большая часть проспекта Победы, улицы Российской и автодороги Меридиан.

Напомним, Челябинск вторые сутки борется с последствиями снегопада: по оценке синоптиков за 10-11 января на город обрушилась трехмесячная норма осадков. С восьми-девятибалльных пробок начался 11 января первый рабочий день после новогодних каникул. Ситуация усугубляется крепчающим морозом: с вечера 11 января за сутки температура в городе упала на пять-семь пунктов в разных районах и к 19 часам оценивается в −23-26 градусов.