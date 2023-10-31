В Челябинске снежная глыба едва не упала на голову ребенку

В ответственной управляющей компании ситуацию назвали форс-мажором

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Большая снежная или ледяная глыба упала рядом с ребенком возле дома № 1 на улице Барбюса в Челябинске. Момент попал на запись камеры, установленной в домофоне. Ситуацию «Первому областному» информагентству прокомментировали в управляющей компании.

Мальчик стоял возле подъезда, вероятно, ожидая маму. Снег упал, едва коснувшись ребенка. В управляющей компании КБС-СЕРВИС, в ведении которой находится дом, ситуацию назвали форс-мажором.

«Пока мы разбираемся. Только узнали об этом. Нам все звонят, Следственный комитет в том числе. Но по видео видно, что упала не глыба льда, а снег. Он сейчас пушистый, мокрый. Как я понимаю, ребенок не пострадал, за исключением испуга»,— отметил представитель управляющей компании.

По словам представителя УК, директор КБС-СЕРВИС из-за произошедшего в ближайшее время отправится в Следственный комитет.

Причиной произошедшего в УК назвали непогоду и загруженность специалистов предприятия.

«В Челябинской области выпала месячная норма осадков. Мы всегда готовы к сосулькам и всему. Но тут выпало много осадков. У нас очень много домов, даже людей-то столько нет, чтобы выйти и почистить. Люди же должны быть подготовленные. Это форс-мажор», — отметили в КБС-СЕРВИС.

Теперь предприятие все силы бросит на очистку кровли, заверили в УК.

Напомним, в марте годовалый ребенок попал в больницу после падения снега с крыши в Магнитогорске.

Позже в Фершампенуазе 12-летний мальчик погиб после падения льдины с крыши ФОК «Олимп». СК тогда возбудил уголовное дело.