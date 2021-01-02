В Челябинске сломали скульптуру в ледовом городке

Горожан просят быть аккуратнее

В Челябинске пострадал ледовый городок, расположенный на главной площади города. Неизвестные повредили одну из скульптур. Инцидент произошел в первый день 2021 года.

«Вечером 1 января в ледовом городке на площади Революции была сломана часть скульптурной композиции „Медведи“», — рассказали в управлении культуры администрации Челябинска.

Жителей города просят бережно относиться к скульптурам и фигурам, не ломать их.

Напомним, 31 декабря на несколько часов закрыли самую большую горкув ледовом городке, ей потребовался небольшой ремонт. В этом году городок построен в космическом стиле в честь первого полета человека в космос.