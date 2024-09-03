Следователи регионального СКР организовали доследственную проверку после публикации в социальных сетях видео из Челябинска, на кадрах которого женщина бьет 11-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП случилось во дворе одного из домов на улице 250-летия Челябинска.
«Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)», — прокомментировали в региональном СУ СКР.
Видео опубликовала мать девочки.
Дело также находится на контроле полиции.
«Сотрудниками полиции Челябинска все участники инцидента установлены и опрошены. Потерпевшей стороне выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. Все собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили Первому областному в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.