В Челябинске скончался заслуженный строитель России Юрий Фёдоров

Южноуральцу было 62 года.

Накануне стало известно о том, что в Челябинске скоропостижно скончался известный строитель Юрий Фёдоров. Мужчине было 62 года. По данным челябинских СМИ, бизнесмен болел коронавирусом, причиной смерти, предположительно, стал оторвавшийся тромб. Глава Челябинска Наталья Котова выразила соболезнования семье и друзьям умершего и отметила, что Юрий Борисович немало сделал для развития южноуральской столицы.

«Заслуженный строитель России, генеральный директор компании КПДиСК, он с нуля создал предприятие, которое сегодня известно далеко за пределами Челябинска. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах друзей, коллег и близких. Все мы запомним его целеустремленным, честным и порядочным человеком, который достойно прошел свой жизненный путь»,— передаёт пресс-служба мэрии слова главы Челябинска.

Юрий Федоров родился в 1958 году в Уйском районе Челябинской области. В 1979 году окончил ЧПИ и на протяжении семи лет работал на Челябинском домостроительном комбинате. Мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России. Затем ушёл в строительство и основал свой бизнес.

