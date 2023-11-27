В Челябинске скончалась сотрудница «Магнита», раненная сожителем на рабочем месте

Возбуждено уголовное дело об убийстве

Спустя 2,5 недели в челябинской больнице скончалась женщина, раненная сожителем на рабочем месте в магазине «Магнит». Уголовное дело о покушении на убийство переквалифицировали, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось 9 ноября в магазине «Магнит» в ТК «Башня». Обвиняемый поссорился с жертвой, напился и пришел к женщине на работу. Во время ссоры мужчина достал нож и три раза ударил им сожительницу на глазах покупателей и работников сети. Пострадавшую госпитализировали с колото-резаными ранами. Сегодня, 27 ноября, стало известно, что женщина скончалась.

«Уголовное дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ „Убийство“», — прокомментировали в региональном СУ СКР.