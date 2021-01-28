В Челябинске скончалась посетительница МФЦ

Женщина потеряла сознание после консультации

В Челябинске днем 28 января 63-летняя посетительница МФЦ скончалась в здании центра. Трагедия произошла в Многофункциональном центре, расположенном по улице Труда.

Женщина получила консультацию специалиста, после чего, отходя от стойки, потеряла сознание. Сотрудник МФЦ вызвал скорую помощь.

«В этот промежуток времени два молодых человека из числа посетителей МФЦ пытались помочь женщине. Приехавшие две бригады скорой помощи зафиксировали смерть. Ими же был вызван наряд полиции для осмотра места происшествия и фиксации данного факта», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Добавим, что прием посетителей в МФЦ продолжен.