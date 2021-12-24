В Челябинске СК завершил расследование дела о взятке Ивана Белавкина

Первый замминистра, по версии следствия, получил более миллиона рублей от коммерческой организации

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, обвиняемый в течение 2020 — начала 2021 г. получил взятку в размере более миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации», — рассказал старший помощник руководителя регионального СКР Владимир Шишков.

В ходе расследования преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») было установлено, что Иван Белавкин приобрел недвижимость и земельные участки на сумму более 8,3 млн рублей. Денежные средства на приобретение этих объектов не были отражены в ежегодных справках о доходах и расходах. Информацию об этом следователи отправили в прокуратуру.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.



Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.



Расследование дела о взятке окончено, материалы также направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Иван Белавкин во время расследования находился в СИЗО.