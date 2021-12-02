В Челябинске силовики проверили информацию о минировании школ

Подозрительных предметов обнаружено не было

Сегодня, 2 декабря, челябинские школы № 4 и № 8 получили сообщение о минировании. Обследование образовательных учреждений провели силовики. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Инженерные службы завершили обследование зданий. Подозрительных предметов и взрывоопасных веществ не обнаружено», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Также сегодня пожарные выезжали на тревожный вызов, поступивший из школы № 105. В здании загорелся электрощиток. Из-за сильного задымления на улицу эвакуировали 650 детей и 30 педагогов.