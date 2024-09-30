Сотрудники УЭБиПК при силовой поддержке «Росгвардии» ликвидировали подпольное казино в Курчатовском районе Челябинска, сообщили в ГУ МВД по региону.
Азартные игры проводили на цокольном этаже многоэтажки.
В момент, когда в заведение нагрянули полицейские и росгвардейцы, там были посетители.
Оперативники изъяли предметы для азартных игр и контрафактный табак.
«Установлены владелец заведения и работник, решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — прокомментировали в региональном полицейском главке.