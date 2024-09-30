В Челябинске силовики накрыли подпольное казино

В заведении хранили и контрафактный табак

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Сотрудники УЭБиПК при силовой поддержке «Росгвардии» ликвидировали подпольное казино в Курчатовском районе Челябинска, сообщили в ГУ МВД по региону.

Азартные игры проводили на цокольном этаже многоэтажки.

В момент, когда в заведение нагрянули полицейские и росгвардейцы, там были посетители.

Оперативники изъяли предметы для азартных игр и контрафактный табак.

«Установлены владелец заведения и работник, решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — прокомментировали в региональном полицейском главке.