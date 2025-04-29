В Челябинске сильный ветер сорвал крышу со старинного здания

Информацию передали в МЧС

Сильные порывы ветра стали причиной чрезвычайного происшествия в Челябинске. На улице Труда, 89, ветер сорвал часть кровли старинного здания, передает корреспондент ИА «Первое областное». Секция крыши была оторвана и перевернута, представляет серьезную опасность для прохожих и припаркованных автомобилей.

Журналисты издания 1obl.ru сообщили о происшествии в экстренную службу 112. На место происшествия приезжала пожарная машина. Автомобили, припаркованные рядом со зданием, отогнали.

В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений и принимают меры по обеспечению безопасности граждан. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуется пока избегать приближения к зданию на улице Труда, 89.