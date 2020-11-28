В Челябинске шумная компания зарезала барана на глазах у детей

Инцидент произошёл накануне вечером около танцевальной студии.

Накануне вечером на северо-западе Челябинска шумная компания обезглавила барана. Инцидент произошёл на глазах у детей в сквере, расположенном около танцевальной студии. Об этом сегодня сообщило издание «Царьград».

Как сообщает местная жительница, ставшая очевидцем, около 19 часов вечера она забирала свою дочь из танцевальной студии, расположенной на улице Молодогвардейцев, 27д, и в этот момент к зданию вынесли барана и на виду у детей и их родителей обезглавили его.

«Я так поняла, этот какая-то национальная свадьба гуляла. Сначала они дрифтовали на дороге в час-пик, а затем вынесли барана. Ахнув от ужаса, я закрыла дочке глаза, быстро посадила её в машину и уехала. Дочка теперь боится ходить на танцы»,— рассказала женщина.

Кроме того, как сообщает издание, дети жаловались родителям на то, что весь вечер в студии пахло дымом. Сотрудники студии объяснили, в этом же здании, только в другом заведении, шумная компания жарила шашлыки.