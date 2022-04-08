В Челябинске школьницу, сбросившую собаку с 20‑го этажа, отправили на обследование

После первого прецедента родители девочки отказались от помощи психиатра

В Челябинске 14-летнюю школьницу отправили на обследование в специализированное учреждение после того, как она выбросила щенка с 20-го этажа дома по улице Братьев Кашириных. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в министерстве социальных отношений региона.

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, в социальных сетях появилось видео расправы над щенком. На кадрах видно, как девочка заходит с псом на поводке в подъезд, поднимается на лифте на последний этаж, а потом несчастное животное летит с общего балкона на асфальт.

По факту происшествия в УМВД по городу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий или из хулиганских побуждений».

Достоверно стало известно, что к убийству собаки причастна школьница, которая в ноябре прошлого года разорвала на части котенка, вставила пасть животного сигарету, а двери подъезда исписала его кровью. Подозреваемую в жестокой расправе над котенком поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала Первому областному информагентству, что школьница, жестоко убившая котенка в ноябре, так и не прошла лечение у психиатра.



«После первого события, связанного с жестоким обращением с домашним животным, службы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проработали комплекс реабилитационных мероприятий с семьей девочки. Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи. Такие действия со стороны родителей повлекли угрозу здоровью ребенка, а также нарушили право несовершеннолетней на получение квалифицированной помощи», — сообщили в Минсоце.

Решением комиссии школьницу отправили на обследование в специализированное учреждение.

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