В Челябинске подросток выпала из окна девятого этажа

Пострадавшую госпитализировали

В Челябинске днем 3 марта девушка выпала из окна девятого этажа. Инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Масленникова в Ленинском районе. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Пострадавшую увезли в больницу. По словам соседей, девочке на вид 14 лет, она учится в училище.

«Госпитализирована в медицинское учреждение, оказывается вся необходимая помощь. Проводится проверка», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам соседей, семья является благополучной, родители воспитывают двух детей.