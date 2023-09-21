В Челябинске школьница упала в открытый колодец

Пострадавшая получила травмы

Рядом с домом № 102 по улице Культуры в Челябинске старшеклассница упала в открытый колодец, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту происшествия полиция и прокуратура города проводят проверку.

«Установлено, что колодец находится в ведении МУП ПОВВ. Прокуратурой района руководителю МУП ПОВВ внесено представление об устранении нарушений с требованием незамедлительного приведения в надлежащее состояние канализационного люка», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» писало о гибели упавшего в колодец 7-летнего мальчика в Челябинске.



В Сатке 11-летний мальчик провалился в люк и получил серьезную травму позвоночника.