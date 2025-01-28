В Челябинске школьник получил ожог при повторе ролика из «ТикТока» и придумал, что на него напали

Мальчик побоялся, что его накажут

В Челябинске полицейские установили, что школьник придумал историю, что на него напали и облили лицо неизвестной жидкостью, сообщили ИА «Первое областное» в городском УМВД.

ЧП случилось 25 января. Мама школьника написала пост в соцсети, в котором попросила очевидцев откликнуться на происшествие. Женщина написала, что на ее сына напали подростки, облил лицо и убежали. У мальчика диагностировали ожоги первой степени.

«В ходе проведения мероприятий и дополнительного опроса несовершеннолетнего версия с нападением на него неизвестных не нашла своего подтверждения. Мальчик сознался, что эту историю он выдумал. С ним и его родителями проведена профилактическая разъяснительная беседа», — рассказали ИА «Первое областное» в городской полиции.

Мама ребенка написала пост с извинениями и объяснила, что сын пытался повторить ролик из «ТикТока», приготовил взрывоопасную жидкость и обжегся ей.