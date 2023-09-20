В Челябинске шестилетний ребенок сломал позвоночник на тренировке по скалолазанию

Возбуждено уголовное дело

Шестилетний мальчик получил травму позвоночника на тренировке по скалолазанию в спорткомплексе ЮУрГУ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и виновные лица.

10 июля Центральный районный суд Челябинска вынес приговор предпринимателю, директору ООО «Опыт и молодость» Светлане Каменецких. Ее признали виновной в травмировании 12-летнего подростка на психологическом тренинге.

